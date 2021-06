Zwei Aktionen im St. Wendeler Land : Tür und Tor zu Nachbars Garten geöffnet

Der Niederkircher Pfarrer Stefan Werner bietet auch in diesem Jahr Führungen durch den christlich-biblischen Garten an. Foto: Jennifer Fell

St Wendel Gleich zwei Aktionen locken an diesem Sonntag die Besucher in blühende Landschaften. Diese Gärten haben geöffnet.

Die Tradition, den eigenen Garten für Gäste zugänglich zu machen, wurde im England der 1920er-Jahre begründet. Privatbesitzer öffneten ihre Gärten mit dem Ziel, das besondere Erlebnis mit dem Nützlichen zu verbinden, indem sie die Eintrittsgelder einem Hilfsfonds zukommen ließen. Auch im Saarland hat diese Sitte, die eigene Gartenoase zu präsentieren, in den vergangenen Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen, jedoch bei freiem Eintritt.

Obgleich man derzeit erschwerte Bedingungen in Kauf nehmen muss, lädt der Landesverband Saar-Mosel der Deutschen Gesellschaft für Gartenkunst und Landschaftskultur (DGGL) für diesen Sonntag, 27. Juni, zum „Offenen Gartentor“. Zum gleichen Termin veranstaltet der Verband der Gartenbauvereine Saarland/Rheinland-Pfalz den traditionell um diese Zeit stattfindenden „Tag der offenen Gartentür“. Auch hier können Gartenfreunde liebevoll gepflegte Außenanlagen besichtigen. Beide Organisationen weisen darauf hin, dass die aktuell geltenden Verhaltensregeln und Beschränkungen des jeweiligen Landkreises beziehungsweise der entsprechenden Gemeinde in Bezug auf die Corona-Pandemie einzuhalten sind. Wie Roger Marti, Geschäftsführer des Landesverbands der Gartenbauvereine mitteilte, gelte die Drei-G-Regel, das heißt die Gartenbesucher müssen getestet, vollständig geimpft oder genesen sein. Zudem bestehe Maskenpflicht und es solle auf Desinfektion, Abstand und Hygiene geachtet werden. Darüber hinaus sei die Besucheranzahl eingeschränkt, weshalb es zu Wartezeiten kommen könne. Einige Gastgeber wünschten zusätzliche Maßnahmen, beispielsweise eine Einbahnstraßenregelung, die ebenfalls von den Gästen einzuhalten seien. Auch in Bezug auf eine mögliche Bewirtung würden die gesetzlichen Vorgaben durch die Gastgeber eingehalten. Im Landkreis St. Wendel öffnen an diesem Sonntag, 27. Juni, acht Gartenparadiese ihre Pforten, sie können von je 10 bis 18 Uhr besucht werden, Ausnahmen sind angegeben.