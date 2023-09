Viel Programm rund ums Handwerk Tag des Handwerks erstmals in St. Wendel

Es ist bereits der 13. seiner Art. Doch es ist das erste Mal, dass die Handwerkskammer (HWK) des Saarlandes nach St. Wendel zum alljährlichen Tag des Handwerks lädt. Und zwar am Freitag, 15. September, auf den Kirmesplatz an der Bosenbach. Auch das ist neu, dass der Tag des Handwerks an einem Wochentag stattfindet. Angesprochen sind vor allem Schüler – besonders jene, die noch einen Ausbildungsberuf suchen, aber auch solche, die noch nicht wissen, was sie nach der Schule einmal machen und sich inspirieren lassen wollen –, doch auch Handwerksinteressierte ganz allgemein seien willkommen, erklärt Sabrina Rüther, die die Veranstaltung gemeinsam mit Vivien Leinenbach und Thomas Klein managt.