Tag der offenen Töpferei Urweiler als ein Mekka für Keramikfans

Zahlreiche Kunden tummeln sich im Töpferladen von Katja Junker, wo an diesem Samstagnachmittag Ehemann Markus im Einsatz ist. Teller, Tassen, Schalen und Schüsseln in bunten und dezenten Farben, leuchtend orange, rot oder türkis bemalte Ostereier und Osterhasen verlocken zum Kauf. Keramiker-Meisterin Katja Junker ist eine von zehn saarländischen Teilnehmerinnen und Teilnehmern des 18. Tags der offenen Töpferei, der traditionell am zweiten Märzwochenende stattfindet.