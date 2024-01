St Wendel Tag der Grundschüler am Wendalinum

Die Grundschülerinnen und Grundschüler, die nach diesem Schuljahr auf eine weiterführende Schule wechseln, sind mit ihren Eltern geladen, zwischen 7.45 und 12.15 Uhr den Unterricht in den Klassenstufen fünf und sechs zu besuchen sowie sich besondere Unterrichtsangebote in verschiedenen Fächern anzuschauen, zum Beispiel in den Fremdsprachen, in den Naturwissenschaften oder in Musik und Sport, teilt ein Sprecher des Gymnasiums mit.