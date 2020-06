Wochenkolumne : Schau genau hin, Du olle Katze!

St. Wendel Anlässlich des Internationalen Bürohundtags: Die Wochenkolumne von Redaktionshund Pancha Grim.

Puh, was für ein Stress! Oder besser gesagt: Wau! Es ist ja nicht das erste Mal, dass mich Herrchen mit zur Arbeit nimmt. Aber dass ich selbst eine Kolumne schreiben darf – oder besser gesagt muss –, das kommt dann doch eher selten vor. Und ist längst nicht so einfach, wie ich mir das immer gedacht hatte. Anlass ist, das hat mir mein Typ mit üü erklärt – also der Tüüp, wie ich meinen Menschen gemeinhin nenne –, der Internationale Bürohundtag. Der ist nämlich heute. Beziehungsweise war er gestern, wenn Sie das jetzt am samstäglichen Frühstückstisch lesen. Am Bürohundetag wird gefeiert, was eh klar ist: Hunde wirken sich positiv auf den Menschen aus, verbessern dessen psychische und körperliche Gesundheit. Wir Fellnasen schützen vor Burnout, lassen bei den Mitarbeitern Engagement, Motivation, Kreativität sowie das allgemeine Wohlbefinden in die Höhe schnellen. Und mehr noch: Wir Hunde liefern Unternehmen einen strategischen Vorteil im Wettbewerb um die besten Talente. Denn wer würde nicht gerne mit einem Schnuckelchen wie mir zusammenarbeiten. Ich bin quasi ein weicher Standortfaktor. Hinzu kommt, dass ich echt auf meine Arbeitskollegen achte – beispielsweise beim Essen. Wenn jemand nicht alles schafft, bin ich zur Stelle und mach den Teller leer. Dafür muss ich auch nicht groß gelobt werden. „Feine Pancha“ genügt vollkommen. Und ja, Lotte, Du Dickbobbes, schau genau hin! Ich bin heute in der Zeitung. Und Du nicht, Du olle Katze.