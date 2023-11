Zu große Nachfrage Was bleibt, ist die Erinnerung

In meinen Gedankenspielen war nur noch fraglich, ob für ein Spiel oder gar für zwei oder drei Begegnungen. So schaute ich am Mittwoch immer wieder in mein Postfach, in der Hoffnung, nun Fußball-Reisen planen zu können. Mit jeder Stunde wurde ich nervöser. Aber mein Optimismus blieb. Am späten Abend folgte die Ernüchterung: „Deine Ticketbewerbung war leider nicht erfolgreich“.