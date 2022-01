Kolumne Apropos : Wenn Handball den Fußball verdrängt

Fußball, wie immer? Oder ausnahmsweise Handball? Vor dieser Frage stand am Sonntag SZ-Redakteurin Melanie Mai.

Ich bin Fußballfan. Schon seit Kindertagen. Jetzt nicht unbedingt von einem bestimmten Verein, sondern ganz allgemein – auch wenn ich nach wie vor dem 1. FC Kaiserslautern die Daumen drücke und hoffe, dass das derzeitige Hoch keine Eintagsfliege ist. Der FCK gehört nicht in die dritte Liga. Aber das ist ein anderes Thema. Heute will ich darüber schreiben, wie der Fußball plötzlich in den Hintergrund getreten ist. An diesem Sonntag im Januar. In normalen Zeiten versuche ich, wann immer es zeitlich passt, die Bundesliga zu verfolgen.