Ein Hoch auf die Gesundheit : Die kleinen Freuden im neuen Jahr

Wünsche fürs neue Jahr? Geht es Ihnen auch so? Wohin man auch hört, überall die gleiche Antwort: Gesundheit. Der Blick auf und in den eigenen Körper ist in diesen Corona-Zeiten geschärft worden. Auch meiner.

Ich erinnere mich an Tage, an denen ich mich mit Husten, Schnupfen und Gliederschmerzen auf die Arbeit schleppte. Heute käme das nicht in Frage. Und würde ich es doch machen, käme wahrscheinlich heftiger Protest von den Kollegen. Jedes Hüsteln und Röcheln hat mit Corona eine ganz neue Wahrnehmung bekommen.

Das gilt auch fürs Essen. Seit ich im Oktober 2020 mit dem Virus infiziert war und dann im Januar 2021, also nun vor genau einem Jahr, mein Geschmacks- und Geruchssinn anfing, verrückt zu spielen, lernte ich es erst einmal so richtig schätzen, wie gut frische Luft tut, welches Lebensgefühl eine Tasse Kaffee vermittelt, und wie schön es ist, sich gesund zu ernähren. Denn plötzlich roch und schmeckte kaum noch etwas so wie früher. Vieles schmeckte und schmeckt verfault oder riecht muffig. Besonders schwer ist es mir bei den Lebensmitteln gefallen, die ich normalerweise so liebte. Frische Erdbeeren, Äpfel oder Melonen – oder eben die Tasse Kaffee. Eine Weile schien es so, als schmeckte mir nur noch Schokolade. Nicht sehr gesund. Und nicht unbedingt hilfreiche, wenn es um gute Vorsätze geht.