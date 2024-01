Es gibt Zeugnisse im Saarland Der Tag der Abrechnung

So wichtig Zeugnisse auch sind, um eine Standortbestimmung zu bieten, einen Anreiz für seine eigenen Leistungen, so unwichtig können sie unter Umständen im späteren Leben sein. Da wurde schon jemand in der fünften Klasse zum Legastheniker abgestempelt, der Jahre später seinen Doktor machte. Ein Anderer fiel in Englisch durch, um später als Übersetzer zu arbeiten. Was sagt uns das? Kinder, strengt euch an und macht was aus eurem Leben. Egal, was heute in eurem Zeugnis steht.