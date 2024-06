Hoffentlich eine Wende in die andere Richtung Sonnenwende andersrum?

In diesem Jahr war sie einen Tag früher; am 20. statt am 21. Juni. Weil Schaltjahr ist. Aber gefühlt kommt sie viele Wochen zu früh: die Sommersonnenwende. Sonnenanbeter wie ich fiebern mit Beginn des Herbstes den Tagen entgegen, an denen man ohne Jacke weggehen kann, an denen man mit seinen Lieben bis in die Abendstunden hinterm Haus Federball spielt oder bei einem Glas Wein den Abendhimmel auf der Terrasse genießt.

21.06.2024 , 11:19 Uhr