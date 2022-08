Gedanken über die Hitze : Endlich ist’s mal wieder Sommer

Irgendwie fühle ich mich dieser Tage ziemlich einsam. Einsam mit meiner Vorliebe für heiße Temperaturen und Sonnenschein. Wo ich auch hinkomme, ist die Hitze Thema. „Komm, wir setzen uns in den Schatten.“ „Wie ist das nur so unerträglich heiß.“ „Wann kommt denn endlich die Abkühlung?

Ich lasse mir ja gefallen, sich Sorgen wegen der Trockenheit zu machen. Wegen der Waldbrandgefahr. Und Wasserknappheit. Aber rein wegen des Wetters, das den Namen Sommer einmal verdient? Nein, diesen Sommer lasse ich mir nicht vermiesen. Im Gegenteil, ich genieße ihn in vollen Zügen. Wie oft habe ich in letzter Zeit Rudi Carrells Klassiker „Wann wird’s mal wieder richtig Sommer?“ vor mich hergesungen? Und das auch tatsächlich so gedacht. Abends noch bis Mitternacht draußen sitzen, mit Freunden was trinken und quatschen. An wie vielen Abend im Jahr können wir das in unseren Breitengraden machen, ohne die Jacken mitzunehmen und letzendlich doch zu bibbern? Wenn ich so recht darüber nachdenke, bin ich doch gar nicht so einsam. Denn diese Vorzüge des Sommers genießen gerade doch sehr viele. Gemeinsam. Zu sehen auf den Terrassen, in den Biergärten oder an Badeseen. Das bisschen Jammern gehört vielleicht einfach dazu.