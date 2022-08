Wochenkolumne : Die App macht das Wetter

St. Wendel Vorhersagen sind nicht gleich Vorhersagen.

Also wirklich! Manche sind echte Miesmacher. Immer nur negativ und pessimistisch. So zum Beispiel die auf meinem Handy vorinstallierte Wetter-App. Wenn ein Wetterumschwung ansteht, sagt sie mit nahezu hundertprozentiger Sicherheit die schlechtestmögliche Entwicklung vorher. Etwa für diesen Samstag, wenn die St. Wendeler mit dem LebensArt-Markt dem Savoir vivre frönen. Eine Regenwahrscheinlichkeit von nahezu 100 Prozent prophezeit die Applikation, dazu Wind und – logisch – den ganzen Tag über eine geschlossen Wolkendecke. Würde diese Vorhersage eintreffen, wäre das schlecht. Für die potenziellen Marktbesucher, denn bei so einem Wetter würde ein Bummel über den Markt sicherlich keinen Spaß machen. Dumm wäre das aber auch für die Marktbeschicker, die aus dem gesamten südwestdeutschen Raum nach St. Wendel kommen und zum Teil schon am Freitag ihre Stände aufgebaut haben. In der Hoffnung, nach der entbehrungsreichen Corona-Zeit das eine oder andere Geschäft machen zu können. Was also tun? Na, eine andere App installieren. Das habe ich nämlich schon vor längerer Zeit getan und siehe da, die ist das komplette Gegenteil der Pessi-App, also eine Opti-App. Das Schönste an ihr ist, dass ihre Vorhersagen nicht nur positiver, sondern meist auch zutreffend sind. Ihre Entwickler nutzen vermutlich das bessere Rechenmodell. Und daher kann ich für den LebensArt-Markt Entwarnung geben. Denn laut Opti-App wird morgen zwar leichter Regen fallen, aber nur so bis neun Uhr. Danach ist der Himmel freilich bedeckt, frisch soll es auch sein, aber es bleibt trocken. Und mittags soll sogar die Sonne rauskommen. Was will man mehr? In diesem Sinne, ein schönes Wochenende. Wir sehen uns auf dem Markt.