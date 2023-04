Noch sind Altar und Tabernakel in ein violettes Licht getaucht, der liturgischen Farbe der Stille, Besinnung, Umkehr und Buße. Auch das Kreuz ist verhüllt. Ostern selbst wird in weiß gefeiert, dann ist auch das Kreuz wieder enthüllt. Darauf freut sich Marpingens Pastor Volker Teklik bereits. Ihn beeindruckt, dass das Osterfest in seiner Pfarrei Maria Himmelfahrt von so vielen Schultern getragen wird.

Foto: Thorsten Grim