Wochenkolumne : Das Jahr geht, das Untersupptsein bleibt

Das Corona-Jahr geht zu Ende und für SZ-Redakteur Thorsten Grim ist weit und breit keine Erbsensuppe in Sicht.

Langsam aber sicher neigt sich das Jahr, in dem so ziemlich alles anders ist als in all den Jahren zuvor, seinem Ende entgegen. Rückblickend ging das ungeliebte Seuchen-Jahr 2020 eigentlich recht flott vorbei. Was vermutlich auch daher rührt, dass so ziemlich jeder Höhepunkt im Jahresverlauf flach gefallen ist. Schon Ostern war nicht so, wie es eigentlich hätte sein sollen. Als „Inswasserfaller“ folgten Hexennacht, Mai-Tour, Kirmes, Stadt- und Dorffest sowie jüngst St. Martin oder die aktuelle Fastnachtssession. Abgesagt wurden zudem Festivals, Konzerte, Märkte, Theater, und, und, und. Doch ohne die besonderen Ereignisse im Jahresverlauf ist irgendwie alles einfach nur so dahingeplätschert – was vermutlich den Ablauf der (Lebens-)Zeit beschleunigt hat. Zurückschauend haben mir gerade auch die kleinen Feste gefehlt. Sommerfeste von Musikvereinen und Feuerwehren beispielsweise. Und wo ich das so schreibe merke ich, dass ich völlig untersuppt bin. Unter-Erbsensuppt, um genau zu sein. Denn seit Oma nicht mehr ist, gibt es die richtig gute Original-Erbsensuppe nur noch auf solchen Festen. Mit Sauerkraut. Und Mettwurst. Maggi. Ich könnte grad’ heulen. Sch... Corona!