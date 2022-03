Wochenkolumne der SZ-Redaktion : Stangen-Tänzer und tiefe Eindrücke

SZ-Redakteur Thorsten Grim ist froh, wenn die Landtagswahl vorbei und die Stangen wieder frei sind. Und in Tholey steht ein tief beeindruckter Chef-Sessel.

Es ist endlich vollbracht! Also fast jedenfalls. Kommenden Sonntagabend wird sich Saarländers Wille Bahn gebrochen haben. Per Kreuzchen. Dann wird entschieden sein, welche der beiden großen Parteien in den kommenden Jahren den Kurs unseres schönsten Bundeslandes vorgibt. Und dann werden sie demnächst hoffentlich alle wieder verschwunden sein, die politischen Pole-Dancer aller Couleur, die sich derzeit echt an allen Straßenecken präsentieren und sich um jede Stange winden – wobei die Posen der meisten Kandidaten nicht gerade verführerisch sind. Oder sie verführen zum Wählen, und dabei stehen sie gar nicht auf dem Wahlzettel der Partei, für die sie sich da mächtig ins Zeug schmeißen. Seltsam ist das schon. Richtig ins Zeug gelegt haben sich jedenfalls auch die beiden Bürgermeisterkandidaten Patrick Maurer und Andreas Maldener, die demnächst ins Tholeyer Rathaus einziehen und Amtsinhaber Hermann Josef Schmidt beerben wollen: „MaMa Mia!“, möchte man da in Anlehnung an einen Abba-Smash-Hit ausrufen (Okay, ich zahl ‘nen Fünfer in die Schlechte-Sprüche-Kasse). Aber jetzt mal ernsthaft: Es ist schon toll, wie sich die Gemeinde am Fuße des Schaumbergs in den vergangenen Jahren entwickelt hat – den Hausberg, sein Plateau und das gastronomische Angebot in der Höhe mit eingeschlossen. Der Aufschwung hat viel mit dem zum 1. Juli scheidenden Chef im Rathaus-Sessel zu tun. Dessen Abdruck wird dementsprechend tief sein. Und Maurer oder Maldener – je nach Wahlausgang – werden hineinwachsen müssen.