Kolumne der St. Wendeler Zeitung zum Wochenende Ein Stück weit selbst in der Hand

Im Landkreis St. Wendel ist die Welt noch in Ordnung. Wobei ich „noch“ gern streichen würde. Denn das hieße, dass das auch so bleibt. Diese Gewissheit gibt es aber nicht, kann es nicht geben. Nichts ist sicher, auch im schönsten St. Wendeler Land der Welt nicht. Aber! Wir alle haben es ein Stück weit selbst in der Hand, dass unsere Heimat trotz aller Schwierigkeiten lebens- und liebenswert bleibt. Wenn wir uns weiterhin engagieren für unseren Landkreis, für unsere Dörfer, für unsere Vereine, für unsere Menschen. Zudem sind viele Probleme lediglich Scheinriesen. Beispiel Kriminalität. Wie meine Kollegin Sarah Konrad in ihrem Artikel in der Freitagsausgabe herausgearbeitet hat, steigt die zumindest bei uns eben nicht immer weiter an. Doch Social-Media-Blasen und eine digital-alarmistische Dauer-Berichterstattung können genau diesen Eindruck vermitteln. Ein ganz anderer Aspekt: Sorgenvoll kann man beobachten, dass allerorten Geschäfte leer stehen. Gleichzeitig hapert es in vielen Dörfern – und selbst in der St. Wendeler Innenstadt – an der Grundversorgung. Klar spielt auch hier die „böse“ Digitalisierung mit rein. Aber niemand zwingt uns zum Online-Einkauf (und damit zum Stärken des Online-Handels und zum Töten des innerörtlichen). Das tun wir selbst. Wir können es aber besser machen. Und beispielsweise das nächste Buch nicht online kaufen, sondern in der physischen Buchhandlung vor Ort. Gleiches gilt für Klamotten, regionale Nahrungsmittel und viele Dinge mehr. Also: nicht verzagen, sondern anpacken! Für unsere Zukunft. Sollen die im Reich und in Saarbrücken doch machen, was sie wollen.