SZ-Radtour 2023 in Nonnweiler Für den guten Zweck – Fahren Sie mit der SZ ab der Talsperre Nonnweiler zum Hunnenring

So wie sich auch die Talsperre über die beiden Bundesländer Saarland und Rheinland-Pfalz erstreckt, geht es auch während der Tour über die Grenze. Beispielsweise am Forsthaus Neuhof. Kurz darauf wird der höchste Punkt der Tour erreicht. Danach heißt es dann zur Entspannung bergab – und zwar in Richtung Neuhütten. Nun ist auch die Pausenstation nicht mehr weit. Mitglieder der Feuerwehr Züsch/Neuhütten erwarten die Tour-Teilnehmer an der Hütte des Skiclubs am Dollberg und geben dort die Verpflegung aus. Durchatmen, die ersten Eindrücke sacken lassen – dazu bietet sich hier die Gelegenheit.