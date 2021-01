Info

Sie wissen, was in Ihrem Ort passiert? Können Schönes, Kurioses oder Ärgerliches berichten? Oder Sie kennen Menschen, die unbedingt mal in die Zeitung müssen? Wir recherchieren Ihre Tipps und drucken Ihre Fotos – damit Ihre Zeitung noch aktueller und spannender wird.

Sie haben den direkten Draht zur Redaktion, per E-Mail an: redwnd@sz-sb.de oder unter der Telefonnummer (0 68 51) 9 39 69 50.