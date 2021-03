Frühlingsfotos : Erste Buschwindröschen zum Frühlingsanfang

SZ-Leserreporter waren im St. Wendeler Land unterwegs und haben den beginnenden Frühling in Bildern festgehalten.

Nach einer frostigen Nacht zeigte sich der kalendarische Frühlingsstart am Samstag mit Sonnenschein und nachmittags mit etwas milderen Temperaturen wie an den Tagen zuvor. Bei einem Spaziergang fielen Günter Gebel aus Primstal die Buschwindröschen an einem sonnigen Waldrand auf. „Es wird noch ein paar Wochen dauern, bis die weißen Blütenteppiche der Buschwindröschen unsere Wälder schmücken“, schreibt er zu seinem Foto. Freut sich aber dennoch über den Farbtupfer in der Natur. So wie auch andere SZ-Leserreporter, die mit der Kamera im St. Wendeler Land unterwegs waren und den Frühling im Bild festgehalten haben. Eine Auswahl ihrer Bilder ist auf dieser Seite zu sehen.