Die schönsten Bilder der SZ-Leserreporter : Die Farben des Wonnemonats Mai

Der Frühling ist da. Nun auch endlich, was die Temperaturen angeht. Da wirken die Farben der Natur gleich viel kräftiger.

Lange war der Mai nicht das, was der Wonnemonat normalerweise verspricht. Es war kalt und nass. Und alles andere als frühlingshaft. Doch so langsam hält der Lenz Einzug. Und mit ihm kommen die satten Farben der Natur zum Vorschein. Das hat auch unsere SZ-Leserreporter inspiriert. Sie waren mit der Kamera im St. Wendeler Land unterwegs. Haben Landschaften und Blumen sowie Tiere auf Fotos festgehalten. Eine Auswahl ihrer Fotos – und ein Hauch von Frühling – ist in dieser Bildergalerie zu sehen.