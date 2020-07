Leserreporter : Regenbögen beeindrucken SZ-Leser

St. Wendel Einige Leser der Saarbrücker Zeitung hatten ihre Kamera im richtigen Moment griffbereit. Sie haben ein Naturschauspiel fotografiert.

Das Wetter weiß dieser Tage nicht so richtig, was es will. Mal ist es wolkig und trüb, mal sonnig, mal feucht, mal trocken. Von Hochsommer fehlt noch jede Spur. Was die Hitze- und Sonnenfans ärgert, freut andere. So auch unsere SZ-Leser-Reporter, die dieser Tage im St. Wendeler Land besondere Naturschauspiele aufgenommen haben. Denn Regenbögen faszinieren nach wie vor – Kinder und Erwachsene. Und so haben die Redaktion jede Menge Fotos dieser farbenfrohen Phänomene erreicht. Eine Auswahl ist auf dieser Seite zu sehen.