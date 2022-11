Kreis St Wendel Regen, Kälte, Nebel, vereinzelt Frost. Was sich derzeit wettermäßig im St. Wendeler Land abspielt, das passt so richtig zum Image des Novembers.

Dementsprechend ist auch bei so manchem Zeitgenossen die Stimmung im Keller. Und doch gibt es auch in dieser trüben Herbst-Zeit vereinzelt Lichtblicke. Und die beeindrucken immer wieder auch unsere SZ-Leserreporter. So auch wieder am Wochenende, als Regen und Sonne so manchen Regenbogen zauberten. Und unsere Leserreporter ihre Kameras zückten. Erstaunlich dabei: Zwei Aufnahmen sehen sich äußerst ähnlich. Allerdings entstand das eine Bild in Biesen, das andere in Winterbach.