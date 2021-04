Bilder der SZ-Leser : SZ-Leser sind dem Frühling auf der Spur

Mit der Kamera waren die Hobby-Fotografen im St. Wendeler Land unterwegs und haben vor allem Tiere vor ihre Linsen bekommen.

Der Frühling weiß noch immer nicht so genau, was er will. Ein Blick aus dem Fenster lässt schönstes Frühlingswetter vermutet. So stark scheint die Sonne. Aber wer dann mutig ohne Jacke rausgeht, den fröstelt es schnell. Eine Jacke hatten wohl auch die SZ-Leser-Reporter angezogen, als sie in der Natur unterwegs waren. Dabei hatten sie auch ihre Kamera dabei und begaben sich auf die Suche nach dem Frühling. Ihre Ergebnisse sind auf dieser Seite zu sehen.