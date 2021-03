Bild des Monats : Nun haben die SZ-Leser die Wahl

Aus den zwölf Siegern des Wettbewerbs „Bild des Monats“ soll das Bild des Jahres gewählt werden.

Deutlich siegte im Jahr 2020 ein Foto beim Wettbewerb „Bild des Jahres“. Zumindest, was die Abstimmung der SZ-Redakteure angeht. Weniger einig waren sie sich beim zweiten Platz. Denn hier waren zwei Fotografen des Fotoclubs Tele Freisen punktgleich, es gibt also zwei zweite Plätze. Wer die Gewinner sind, das wird allerdings noch nicht verraten. Denn nun stellt sich die Frage, wie die Leserwahl in dem Wettbewerb, den die Saarbrücker Zeitung zusammen mit dem Fotoclub un der Bank 1 Saar in St. .Wendel ausrichtet, ausgeht. Denn sie können nun und in den kommenden Wochen die zwölf Monatssieger im Wettbewerb „Bild des Monats“ bewerten. Gute Aussichten hat übrigens Michael Dorscheid aus St. Wendel, er hat die meisten Eisen im Feuer, nämlich fünf von zwölf. Aber auch andere Fotografen sind doppelt vertreten.