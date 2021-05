SZ-Kolumne Unsere Woche : Daumen drücken für den Neustart

St. Wendel Tourismus-Neustart ist das Theam von SZ-Redakteurin Sarah Konrad in der Wochenkolumne.

Die Pandemie hat für viele Wirtschaftsbereiche verheerende Auswirkungen. Doch kaum ein Zweig leidet so sehr darunter wie die Tourismus-Branche. Das Coronavirus hat das Reisen (nahezu) unmöglich gemacht. Besonders bitter ist das für Urlaubsregionen wie beispielsweise Spanien, Thailand oder Griechenland. Aber auch das St. Wendeler Land braucht seine Besucher. In den vergangenen Monaten fielen unzählige Veranstaltungen aus, Restaurants mussten schließen, die Betten in den Hotels blieben leer. Die Statistiker zählten im Jahr 2020 insgesamt 612 169 Übernachtungen. Gegenüber 2019 ist das ein Minus von 39 Prozent.

Dennoch blickt die saarländische Tourismus-Chefin Birgit Grauvogel positiv in Zukunft. Sie sieht die Krise gar als eine große Chance. Die Menschen hätten während der Pandemie neue Werte entdeckt. Sie würden sich wieder mehr mit ihrer Umwelt beschäftigen. Dieser Wandel komme unserem kleinen Bundesland mit dem Nationalpark, vielen Wander- und Freizeitwegen zugute. So gesehen könnte es also kaum einen besseren Zeitpunkt geben, um in Sachen Tourismus nachzurüsten. Das soll im Landkreis gleich an mehreren Stellen geschehen. Die Gemeinde Nonnweiler etwa setzt derzeit drei Großprojekte um, um Besucher zu locken. Marpingen lässt einen Masterplan erstellen, der das touristische Potenzial der Kommune darlegen soll. Und das Hofgut Imsbach bei Theley möchte mit einem neuen Konzept durchstarten.