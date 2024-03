Fußball-Saarlandliga Warum im Hasborner Tor viel rotiert wird

Sieben Punkte hatte Fußball-Saarlandligist SV Hasborn aus den ersten drei Begegnungen nach der Winterpause geholt. Der Vizemeister, der als Siebter überwintert hatte, rückte dadurch bis auf den vierten Platz vor. Doch am vergangenen Samstag kassierte das Team von Trainer Heiko Wilhelm dann bei den SF Köllerbach (2:4) seine erste Niederlage im neuen Jahr – und die kleine Aufholjagd in Richtung Platz zwei, der zur Teilnahme an den Aufstiegsspielen zur Oberliga berechtigt, wurde vorerst gestoppt.