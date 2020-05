Analyse der Barmer-Krankenkasse : St. Wendel hat landesweit höchsten Krankenstand

St. Wendel Arbeitnehmer im Landkreis St. Wendel waren 2019 laut der Barmer-Krankenasse im Schnitt 22,7 Tage krankgeschrieben.

Die Beschäftigten im Landkreis St. Wendel waren im vergangenen Jahr saarlandweit am häufigsten krankgeschrieben. Das geht aus Daten der Krankenkasse Barmer hervor. Der Krankenstand im Landkreis lag bei 6,2 Prozent (Land: 5,7 Prozent, Bund fünf Prozent). „Das bedeutet, dass an einem durchschnittlichen Kalendertag von 1000 Beschäftigten 62 arbeitsunfähig gemeldet waren“, erläutert Jörg Peter, Regionalgeschäftsführer der Barmer in St. Wendel.