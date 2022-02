Stromausfall in Marpingen : Sturmtief Ylenia: Feuerwehr musste bereits in der Nacht ausrücken

Sturmtief Ylenia: Feuerwehr musste bereits in der Nacht ausrücken

Stromausfall in Marpingen

In der Nacht zum Donnerstag zog Sturmtief Ylenia über das St. Wendeler Land. Die Feuerwehr musste daher mehrfach ausrücken. In Teilen der Gemeinde Marpingen fiel der Strom aus.

In der Nacht zum Donnerstag ist das Orkantief Ylenia durch das Saarland gefegt. Bereits im Vorfeld wurde angekündigt, dass sich die Saarländer hiervor schützen sollen. Eltern wurde freigestellt, ob sie ihre Kinder zur Schule gehen lassen. Außerdem hat auch Innenminister Klaus Bouillon (CDU) gewarnt, dass alle möglichst in ihren Häusern bleiben und die Nähe von potenziell umstürzenden Bäumen meiden sollen.

Das Sturmtief sorgte in den Gemeinden Nonnweiler, Namborn und Freisen für umgestürzte Bäume und Bauzäune.

Gegen 04:30 Uhr meldete die VSE in Teilen von Marpingen und Alsweiler Stromausfall. 1 500 Haushalte waren zeitweise davon betroffen. Bislang ist jedoch noch nicht geklärt, ob ein Zusammenhang mit dem Sturm besteht. Experten der energis sind vor Ort, um die Stromversorgung möglichst schnell wiederherzustellen. Nach Angaben des Energieversorgers VSE sind mittlerweile so weit wieder alle Haushalte am Netz.