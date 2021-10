Feuerwehren im Einsatz : Sturm „Ignatz“ erreicht 113 km/h im Landkreis St. Wendel: Bäume entwurzelt, Einsatz auf A1

St. Wendel Seit der Nacht fegen Sturmböen über das St. Wendeler Land hinweg. Das bedeutet auch viel Arbeit für die Feuerwehrleute. Die Einsätze dauern noch an, während der Kreisbrandinspekteur einen ersten Überblick gibt.

Sturm „Ignatz“ hat in der Nacht auf Donnerstag auch den Landkreis St. Wendel erreicht. In Tholey wurden Windgeschwindigkeiten bis 113 Kilometern pro Stunde gemessen. Wie Kreisbrandinspekteur Dirk Schäfer berichtet, sind die Feuerwehren seit 3 Uhr im Einsatz. Bislang gab es etwa 20 Einsätze. Das Stichwort lautete in allen Fällen gleich: umgestürzter Baum. „Verletzt wurde bis zum jetzigen Zeitpunkt niemand“, berichtet Schäfer. Mehrere Ortsteile im Landkreis St. Wendel seien teilweise längere Zeit ohne Strom gewesen.