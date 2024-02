Einsätze im Landkreis St. Wendel Sturm hält Feuerwehren auf Trab

„Die Feuerwehren des Landkreises St. Wendel waren aufgrund des Unwetters in erhöhter Alarmbereitschaft“, schildert Becker. Sie seien zu mehrere unwetterbedingten Einsätzen ausgerückt – insbesondere in den Gemeinden Nonnweiler, Oberthal sowie in der Kreisstadt St. Wendel. „Die Einsatzkräfte wurden hauptsächlich zu umgestürzten Bäumen gerufen“, informiert der Sprecher weiter. In Oberthal habe ein Erdrutsch die Feuerwehr beschäftigt. Diese habe die Lage gründlich begutachtet und konnte weitere Gefahren abwenden.