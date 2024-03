Tarifverhandlungen abgebrochen Beschäftigte der Bosenberg Kliniken in St. Wendel streiken zum zweiten Mal in einer Woche

St. Wendel · Bereits am Mittwoch haben Beschäftigte der Bosenberg Kliniken in St. Wendel die Arbeit niedergelegt. Heute streiken sie erneut. Was das für die Patienten bedeutet.

08.03.2024 , 11:59 Uhr

Zum zweiten Mal in dieser Woche streikten am Freitag die Mitarbeiter der Bosenberg Kliniken in St. Wendel. Das Foto ist außerhalb des Klinikgeländes entstanden. Foto: B&K