Essen aus aller Welt So war das Streetfood-Festival in St. Wendel

Süß, deftig oder exotisch und in diesem Jahr auch vegan und vegetarisch: Beim vierten Street-Food-Festival auf der Mott in St. Wendel haben Straßenköche internationale Speisen für alle Sinne zubereitet. „In St. Wendel ist es immer ein schönes Fest mit vielen netten Leuten“, sagt Somjai Schneider. Und diesmal kann sie ihre thailändischen Spezialitäten in der Edelstahlküche des Foodtrucks im Wok köcheln. „Im vergangenen Jahr war der Truck ja nicht fahrbereit und ich habe im Zelt kochen müssen. Hier in der Küche geht alles viel, viel besser“, sagt die Straßenköchin aus Kaiserslautern.