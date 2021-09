Vom 6. bis 30. September : Strandkorb Open Air – Diese Stars rocken im September am Bostalsee

Laith Al-Deen kommt am 26. September zum Strandkorb-Open-Air an den Bostalsee. Foto: Michael Dorscheid

Bosen Im Strandkorb gute Musik und Comedy genießen: Darauf dürfen sich die Saarländer vom 6. bis 30. September beim Open Air am Bostalsee freuen. Unter anderem haben sich Laith Al-Deen und Max Giesinger angesagt.

Während Chris de Burgh am 15. September sein abgesagtes Konzert beim „Strandkorb Open Air“ in Zweibrücken am Bostalsee nachholt, lassen Tribute-Shows die Hits anderer Rockgrößen aufleben. So heißt es am 16. und 17. September „God save the Queen“, am 13. September spielen „Völkerball“ die Hits von Rammstein.

Für Lacher sollen die Komiker Paul Panzer (14. September), Markus Krebs (18. September) sowie der „Comedy Splash“ am 27. September unter anderem mit Tahnee, Michael Mittermeier und Maxi Gstettenbauer sorgen. Spaß und Stimmung im Strandkorb versprechen zudem Guildo Horn (22. September), die „St. Wendel Olé“-Party mit Mia Julia, Michelle & Co. am 25. September sowie die Veranstaltung „Kölsch im Strandkorb“ mit Brings und Kasalla am 28. September Abgerundet wird das Programm von „Musik made im Saarland“. So spielt am 26. September das Orchester „The New Generation“ sein Classic-und-Pop-Programm. Und am 29. September teilt sich die Big Band der Polizei des Saarlandes mit den Söhnen Mannheims und Detlef Malinkewitz die Bühne.

Zu den 20 Konzerten des „Strandkorb Open Air“ in Zweibrücken, die ebenfalls von der saarländischen Firma organisiert wurden, seien rund 20 000 Besucher gekommen. „Für die Corona-Zeit waren das sehr schöne Veranstaltungen, die sowohl den Besuchern, als auch den Künstlern und dem Veranstalter Spaß gemacht haben“, zieht Veranstalter Tom Schwarz von der Firma „Car Concerts“ Bilanz.

Während es dort am Flughafen eine größere Infrastruktur gegeben habe und vorhandene Gebäude mitgenutzt werden konnten, müsse er am Bostalsee auf Zelte und Container zurückgreifen: „Da kommt mehr Festival-Feeling auf“, sagt der Veranstalter. Die organisatorischen Abläufe sollen dagegen beibehalten werden. Zu den behördlichen Auflagen gehören unter anderem die „3-G-Regel“. Die Besucher müssen entweder vollständig gegen Corona geimpft, genesen oder negativ getestet sein und dies jeweils nachweisen können. Zudem gelten auf dem Gelände außer am Platz die Maskenpflicht und Abstandsregeln.

Im Vorfeld sorgte das „Strandkorb Open Air“ am Bostalsee für Ärger und Probleme. Zunächst sollte die Konzertreihe bereits Ende Mai starten. Doch dann musste sie wegen der Pandemielage auf September und Oktober verschoben werden. Denn die zu dieser Zeit im Saarland gültige Rechtsverordnung habe keine Veranstaltungen zugelassen, sagt Schwarz. Kürzlich mussten nun die für Oktober geplanten Konzerte verlegt beziehungsweise ganz abgesagt werden. Nicht nur für die enttäuschten Fans, sondern auch für den Veranstalter eine ärgerliche Situation, da man über Monate hinweg „viel Zeit und Energie in die Zusammenstellung des Programms gesteckt habe.“ Doch die Festwiese grenzt an ein Naturschutzgebiet. Hier sei „der Schutz der Tier- und Pflanzenwelt rechtlich vorgeschrieben“. Eine erhoffte Ausnahmegenehmigung wurde abgelehnt.

Während andere Konzerte auf September verlegt werden konnten, müssen die von „In Extremo“ (1. Oktober), „Schandmaul“ (8.Oktober) und Johannes Oerding (6. und 7. Oktober) ersatzlos entfallen. Der geplante Auftritt von Helge Schneider wurde schon vorher abgesagt, da für den Komiker das Konzept der „Strandkorb“-Reihe nicht gepasst hat. Die Karten für die entfallenen Termine werden direkt von den Vorverkaufsstellen, an denen sie erworben wurden, zurückerstattet. Die Tickets für die verlegten Veranstaltungen behalten ihre Gültigkeit, können aber ebenfalls zurückgegeben werden, falls der neue Termin nicht wahrgenommen werden kann.

Das Konzert von Gentleman und die „St. Wendel Olé“-Party sind bereits ausverkauft. Für die Auftritte von Joris, Max Giesinger & Co. gebe es nur noch wenige Karten. Aber auch für die restlichen Veranstaltungen laufe der Vorverkauf schon recht gut. Nachdem die Wetterprognosen für die nächsten Tage besser denn je in diesem Sommer seien, hofft Schwarz noch auf Kurzentschlossene. „Die letzten Tickets kann man noch bis kurz vor dem Einlass online kaufen“, erklärt er.

Für 2022 hofft Schwarz „wie jeder Veranstalter auf normale Konzerte unter normalen Bedingungen“. Sollte es aber weiter notwendig sein, Veranstaltungen corona-konform zu organisieren, werde er sich ein entsprechendes Konzept überlegen.