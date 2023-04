Sternenguckerplätze eingeweiht Im St. Wendeler Land kommt man den Sternen jetzt ganz nah

Bei der Einweihung des Sternenguckerplatzes am Bostalsee erläutert Astrofotograf Sebastian Voltmer (vorne Mitte), was es am Nachthimmel zu entdecken gibt. Außerdem auf dem Foto (von links): Dennis Meisberger, Erster Beigeordneter des Landkreises St. Wendel, Franz Josef Barth, Bürgermeister der Gemeinde Nonnweiler, Wirtschaftsminister Jürgen Barke, Thomas Conradi, Beigeordneter der Gemeinde Oberthal, sowie Andreas Veit, Bürgermeister der Gemeinde Nohfelden.

Foto: Sarah Konrad