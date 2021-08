Start der Rallye Saarland-Pfalz : Schnellster Polizist Deutschlands führt den Tross an

St Wendel Am Freitag um 17 Uhr ging es auf die Piste. Nach zwölf Wertungsprüfungen wird am Samstagabend der Sieger der diesjährigen Ausgabe der ADAC-Saarland-Pfalz-Rallye feststehen.

Freitag kurz vor 17 Uhr stehen die Renn-Boliden wie an einer Perlenkette aufgereiht in der St. Wendeler Fußgängerzone und warten auf den Start der ADAC Saarland-Pfalz-Rallye auf dem Schloßplatz. Marijan Griebel im Citroen C3 R5 geht mit der Startnummer eins auf die Piste. Bei seinem Heimrennen will der Polizist aus Hahnweiler bei Freisen ganz oben auf dem Podium stehen.

Nachdem am Freitagabend vier Wertungsprüfungen (WP) anstanden, geht es an diesem Samstag um 10.07 Uhr mit der WP 5 am St. Wendeler Bosenberg weiter. Ziel der Rallye wird am Samstagabend um 18.40 Uhr wieder der St. Wendeler Schloßplatz sein.