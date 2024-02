Starkoch Johann Lafer gibt Tipps „Grillen ist das neue Kochen“

Essen und Trinken bringt die Menschen zusammen. Das gelte in besonderem Maße fürs Grillen, findet Starkoch Johann Lafer. Wobei es keine Rolle spielt, ob es dabei um ein großes Event wie „Feuer und Flamme für St. Wendel“ am Samstag, 4. Mai, geht oder um das Essen mit der Familie und Freunden. In der Regel sind alle mit Spaß dabei.