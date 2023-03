St Wendel Fast eine Million Übernachtungen im Landkreis

Das Statistische Landesamt verzeichnet im vergangenen Jahr 970 185 Übernachtungen im Landkreis St. Wendel. Saarlandweit ein Spitzenwert und ein Plus von 55,6 Prozent im Vergleich zu 2021 – einem von der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen geprägten Jahr. Das Statistische Landesamt erfasst Betriebe ab zehn Betten. Kleinere Betriebe und Privatvermieter im Landkreis St. Wendel melden freiwillig ihre Übernachtungszahlen der St. Wendeler Land Touristik. Diese hat in diesen Betrieben 28 527 Übernachtungen im vergangenen Jahr ermittelt. Auch die Anzahl der Ankünfte hat sich erhöht: Laut Statistischem Landesamt verzeichnete der Landkreis im vergangenen Jahr 251 973 Ankünfte, ein Plus von 74,5 Prozent gegenüber 2021. Ergänzt um 4564 Ankünfte in den kleineren Betrieben, ergeben sich somit insgesamt 256 537 Ankünfte 2022. Bei den inländischen Gästen stieg die Zahl der Ankünfte 2022 um 66,9 Prozent, die der Übernachtungen um 46,1 Prozent. Ebenfalls gestiegen sind die Anteile der ausländischen Gäste mit 132 176 Übernachtungen. Damit ist der Landkreis St. Wendel auch hier Spitzenreiter im Saarland. Rund 121 000 Auslandsübernachtungen verzeichnet die Gemeinde Nohfelden – die höchste Anzahl aller saarländischen Kommunen, dies insbesondere dank des Center-Parcs-Park Bostalsee sowie der Seezeitlodge am Bostalsee. Aber auch weitere Betriebe verzeichneten im Jahr 2022 eine große Nachfrage, was die Zahlen der Sankt Wendeler Land Touristik belegen.