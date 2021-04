Tauschaktion ab 26. April in St. Wendel : Stadtwerke wechseln Gaszähler aus

St Wendel Betroffen sind ausschließlich jene Gaszähler, deren Eichgültigkeit im Jahr 2021 endet.

Aufgrund von gesetzlichen Eichvorschriften wechseln die St. Wendeler Stadtwerke (SSW) Gaszähler aus. Wie ein Sprecher berichtet, sind ausschließlich jene Gaszähler betroffen, deren Eichgültigkeit im Jahr 2021 endet. Ebenfalls werden Gasdruckregler aufgrund von technischen Richtlinien geprüft. Die Arbeiten werden im Auftrag der SSW von der Firma Metering Service Gesellschaft mbH (MSG) mit Sitz in Leipzig in der Zeit vom 26. April bis Ende Oktober in den Ortsteilen Bliesen, Winterbach, Oberlinxweiler, Urweiler, Niederlinxweiler sowie in der Kernstadt St. Wendel ausgeführt.