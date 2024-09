„Gefährdet Gesundheitsversorgung in einer ganzen Region“ „Voreilig und wenig durchdacht“ – Stadtrat St. Wendel kritisiert Marienhaus wegen Geburtshilfe-Aus

Eine Mutter mit ihrem neugeborenen Kind. Ein Anblick, den man im St. Wendeler Marienkrankenhaus wohl künftig so nicht mehr sehen wird – zumindest nicht in der Geburtshilfe. Denn die schließt zum 1. Oktober. Seit diese Entscheidung publik wurde, hagelt es Kritik an der Klinik-Leitung und dem Beschluss. Auch der Stadtrat hat nun eine Resolution gegen das Aus der Geburtshilfe verabschiedet – einstimmig.

Foto: picture alliance / dpa/Arno Burgi