St Wendel Umlage, Windkraft und gute Zusammenarbeit

172 – so viele Beschlüsse haben die Mitglieder des St. Wendeler Stadtrats im zurückliegenden Jahr gefasst. „Das ist schon eine ganze Menge und mehr als in den vorhergehenden Jahren“, hielt St. Wendels Bürgermeister Peter Klär (CDU) gegen Ende der letzten Sitzung des Gremiums in 2023 fest. Neun Anträge kamen laut Klär im Jahresverlauf aus den Reihen des Rates selbst, 83 Beschlüsse waren Informationen und Vergaben „über meistens Bauleistungen“. Die Zahl 172 belege, dass bei den Mitarbeitern der Stadtverwaltung keine Langeweile aufkommt. Sie zeige aber auch, dass schlicht und ergreifend viel zu tun sei. Und das wird sich in den kommenden Jahren vermutlich nicht ändern.