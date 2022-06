St. Wendeler Stadtfest 2022 : Tanzen soll ein Schwerpunkt sein

Es soll ein Fest wie vor der Pandmie werden. Hier eine Aufnahme aus dem Jahr 2019. Foto: Josef Bonenberger

St Wendel Stadtfest St. Wendel: Musik und Unterhaltung mit vielen regionalen Künstlern und Nachwuchstalenten.

Auf vier Bühnen, am Schlossplatz, in der Mott, am Fruchtmarkt und im Magdalenenhof sowie auf einem zusätzlichen Aktionsplatz in der Balduinstraße präsentiert die Kreisstadt St. Wendel beim St. Wendeler Stadtfest von Freitag bis Sonntag, 10. bis 12. Juni, den großen und kleinen Besuchern Musik und Unterhaltung mit vielen regionalen Künstlern und Nachwuchstalenten. Das teilt ein Sprecher der Kreisstadt mit.

„Ich freue mich, dass wir nach zweijähriger Zwangspause nun endlich wieder gemeinsam unser schönes Stadtfest feiern können. Auch bei der Neuauflage des Stadtfests haben wir viel Wert auf regionale Programmbeiträge gelegt. Sie werden sicher einige bekannte Gesichter auf unseren Bühnen entdecken. In der Mott wollen wir mit einer modernen zentralen Bühne und einem frischen Programm Akzente setzen und in der Balduinstraße wird eine Weinstraße mit eigenem Unterhaltungsprogramm zum Verweilen einladen. Außerdem haben wir uns dazu entschlossen, auch am Sonntag die Mott auf dem Oberdeck der City-Garage mit einem Kinderprogramm und dem St. Wendeler Sommertanzen zu beleben. Ausklingen wird das Stadtfest dann am Sonntagabend wieder auf dem Schlossplatz mit der St. Wendeler Kultband Varus.“ So die Worte von Bürgermeister Peter Klär (CDU).

Das Programm beginnt am Freitag um 20 Uhr am Schlossplatz, in der Mott, am Fruchtmarkt und im Magdalenenhof sowie um 20.30 Uhr am Aktionsplatz in der Balduinstraße. DJ Überloud, die Newcomer Band Pure Zillion (beide Bühne Mott), die Coverbands The New Ferry (Bühne Schlossplatz) und Frantic (Bühne Fruchtmarkt), die EG Blues Band und danach Skaver (beide Bühne Magdalenenhof) sowie MEP-live – Das Live-Trio (Balduinstraße) werden die Stadt bis Mitternacht zum Tanzen bringen, kündigt ein Sprecher der Stadtverwaltung an.

Am Samstag beginnt das Kinder- und Jugendstadtfest um 14 Uhr in der Mott beim großen Spielfest mit dem Affentheater. Es gibt außerdem auf der Mott-Bühne ab 14.30 Uhr eine Zaubershow: „Die Schatzinsel“ mit Martin Mathias und Tatjana. Und der Kinderliedermacher Dennis W. Ebert präsentiert ab 16.30 Uhr sein Liedertheater Eddi Zauberfinger. Am Schlossplatz gibt es ab 15 Uhr verschiedene Tanzpräsentationen der Stage Tanzschule (H.O.P.) und um 17 Uhr Showtanz mit dem TV St. Wendel. Am Fruchtmarkt wird es ab 15 Uhr rhythmisch, wenn Dédé Mazietele mit seinen Schülern die Trommeln ertönen lässt. Unter dem Motto „Hakuna Matata – Wir sind alle Freunde“ gibt es jede Menge Musik zum Zuhören, Mitsingen und Mitmachen. Am Abend startet das Unterhaltungsprogramm um 18.30 Uhr mit „Old Irish Man“ Giesbert Bier und Rudi Schömann in der Balduinstraße und um 20 Uhr an allen anderen Bühnen. Udos Lindenwerk, eine der bekanntesten U.-L.-Coverbands (Bühne Schlossplatz), die Coverband Refresh (Bühne Fruchtmarkt), das Nu Breeze Project mit Hip-Hop-Fusion (Bühne Mott), das Uli Brodersen Power Trio und die Bree Johnson Group (beide Bühne Magdalenenhof) und das Duo Electric Blue, Uwe Rosar mit Tochter Ava Adonia (Balduinstraße ab 21 Uhr) machen St. Wendel am Samstagabend zur Party-Location mit Saturday-Night-Fever-Feeling, heißt es in der Ankündigung weiter.

Am Sonntag startet das Stadtfest wieder mit einem großen Spielfest mit dem Affentheater um 13 Uhr in der Mott. Ab 14.30 Uhr heißt es dann an der Bühne in der Mott zunächst „St. Wendeler Sommertanzen für Kids“ und anschließend „St. Wendeler Sommertanzen für alle Tanzbegeisterten“ mit der Tanzschule Erbelding.

Zur gleichen Zeit beginnt das Programm am Schlossplatz mit dem Musikverein Harmonie Niederlinxweiler und am Fruchtmarkt mit der Spielgemeinschaft Musikverein Urweiler und Stadtorchester 1865 Harmonie. Am Aktionsplatz Balduinstraße sorgt ab 14.30 Uhr 12Saiter Volker Hassler, der Meister auf der zwölf-saitigen Gitarre für Unterhaltung. Ein Dixielandprogramm gibt es mit dem New Orleans Express ab 15 Uhr im Magdalenenhof. Die saarländische Band Feinkost serviert zur gleichen Zeit auf der Schlossplatzbühne Feinkost für die Ohren, während am Fruchtmarkt die Illtal Swing Combo Swing-Jazz zur Kaffeezeit anbietet. Ab 18 Uhr heißt es dann „auf zum Schlossplatz“ – dort wird bis 22 Uhr das Stadtfest mit der St. Wendeler Band Varus ausklingen.

Besondere Highlights für jugendliche Stadtfestbesucher sind in diesem Jahr freitags der Auftritt der saarländischen Rock-Pop Newcomer Band Pure Zillion, die 2019 den Schulbandwettbewerb „Rock on“ gewonnen hat und dafür beim SR-Schüler-Ferien-Open-Air St. Wendel rocken durfte und deren Sänger Joshua Neckenig 2021 bei „The voice kids“ mit seiner Kombination aus Schlagzeug und Gesang für Furore gesorgt hat, sowie samstags die Show von NuBreezeProject & Friends – feat. Kuku Agami & Wordspray (DNK), DJ FKI & weitere Überraschungsgäste mit Hip Hop, Funk, Jazz. Da wir die Mott zum Dancefloor, ist die Hoffnung des Veranstalters.

Die St. Wendeler Gastronomie und eine breite Palette an Getränke- und Essensständen sorgen mit heimischen und internationalen Speisen und Getränken dafür, dass die Stadtfestbesucher nicht hungern müssen. Am Stadtfestsonntag lädt die St. Wendeler Kaufmannschaft von 13 bis 18 Uhr zum gemütlichen Einkaufsbummel in ihre Geschäfte.

Veranstalter ist die Kreisstadt St. Wendel, präsentiert wird das St. Wendeler Stadtfest von SR1 und Unser Ding.

Auch die Band Old Irish Man wird am Stadtfest ihr Programm darbieten. Foto: Bonenberger/ Stadt Foto: Josef Bonenberger

Frantic spielt auf der Bühne am Fruchtmarkt. Foto: B&K/Bonenberger/

Hier ein Foto von vergangenen Tagen. Aber auch dieses Mal sind die Tänzer der Stage-Tanzschule beim Stadtfest mit dabei. Foto: B&K oder Bonenberger Klos/Bonenberger

Der Magier Martin Mathias und seine Frau Tatjana sind auch dabei. Foto: Franz Rudolf Klos/Franz Rudolf Klos/Impuls