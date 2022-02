Vom Land bereit gestellt : 16 000 FFP2-Masken für bedürftige St. Wendeler

St Wendel 16 000 FFP2-Masken werden Mitarbeiter der Kreisstadt St. Wendel ab kommendem Mittwoch verteilen. Und zwar an Bürger, die finanziell nicht auf Rosen gebettet und dementsprechend bedürftig sind. Die 16 000 Masken sind Teil des Kontingents des Landkreises, dem insgesamt 70 000 Masken zur Verfügung gestellt wurden.

Die Masken-Ausgabestelle der Stadt wird nach Angaben von Stadtsprecher Volker Schmidt in dem Gebäude des ehemaligen Spielcasinos im Bereich des Parkhauses am Dom (Im Dreieck 2) eingerichtet. Der Eingang sei ausgeschildert.

Die Ausgabe erfolgt laut Schmidt jeweils mittwochs und donnerstags von 11 bis 14 Uhr sowie freitags von 10 bis 12 Uhr. Beginn ist am Mittwoch, 9. Februar. „Unser Ziel ist es, die Masken an zentraler Stelle schnell und unbürokratisch an bedürftige Menschen verteilen zu können“, sagt St. Wendels Bürgermeister Peter Klär (CDU) dazu.