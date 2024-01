Meinungen zum AfD-Verbot Politisch verdrängen statt verbieten

Auch sein Tholeyer Amtskollege Andreas Maldener (CDU) hält Verbotsdebatten für das falsche Signal. Und zwar nicht nur in diesem Fall. „Denn viele Menschen sind derzeit in Sorge um ihre Zukunft. Diesen Ängsten und dem Gefühl der Alternativlosigkeit sollten wir nicht mit Verboten begegnen“, findet er. Stattdessen müsse man die Gründe für diese Sorgen und Nöte bekämpfen, damit Menschen nicht in die Hände extremer und teils extremistischer Parteien getrieben würden. „Und dazu können alle Ebenen unseres politischen Systems beitragen, auch die Gemeinden“, betont Maldener, der darauf hinweist, dass es sich bei diesem Statement um seine private Meinung handelt.