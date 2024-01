Fachkräftemangel „Wir haben schlichtweg keine Mitarbeiter“

Den ambulanten Pflegediensten in Deutschland geht es schlecht. Wie schlecht, zeigt eine Umfrage aus dem vergangenen Jahr, die die Diakonie Deutschland auf ihrer Website veröffentlichte. 72,71 Prozent der befragten Pflegedienste gaben an, dass ihre wirtschaftliche Lage angespannt sei. 54 Prozent haben bereits das Geschäftsjahr 2022 mit einem Defizit abgeschlossen. 62 Prozent der Befragten erwarten Gleiches für 2023. Knapp 80 Prozent der befragten ambulanten Pflegedienste gaben als Ursache für ihre schlechte wirtschaftliche Lage den Fachkräftemangel an. Diakonie-Sozialvorständin Maria Loheide wertet die Umfrage-Ergebnisse als ein „Alarmsignal“. Die häusliche Versorgung pflegebedürftiger Menschen sei akut gefährdet.