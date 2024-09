Vier Tage im Bosenbachstadion St. Wendel ist zurück auf der Festival-Bühne

Der Vorverkauf für das Gianna-Nannini-Konzert beginnt am kommenden Dienstag, 17. September, um 11 Uhr an allen bekannten Vorverkaufsstellen und unter: www.bosenbach-festival.de. Weitere Informationen zum Line-up des Bosenbach-Festivals sollen in Kürze folgen. Bereits am Sonntag will Schwarz die nächste Band präsentieren. Und so viel sei verraten: Es wird eine in St. Wendel nicht ganz unbekannte Combo sein. Wichtig ist Schwarz noch zu erwähnen – denn er erwartet nicht die ganz jungen Besucher auf dem Festival –, dass das Konzertgelände zur Hälfte bestuhlt sein wird. Der Rest sind Stehplätze. Und wer tickettechnisch zuerst kommt, male zuerst.