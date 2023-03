Der Provinzialrat der Steyler Missionare hat beschlossen, das Missionshaus an die SG Strukturholding, eine Gesellschaft der Kreissparkasse St. Wendel, zu veräußern. Die Liegenschaft soll unter dem Leitgedanken „Green Living – Lernen und Leben in naturbelassener Umgebung“ entwickelt werden. Die Stadt will auf Basis des Stadtentwicklungskonzepts daran mitwirken, dort die Grundlage für eine Grundschule im Grünen zu schaffen. Foto: Bonenberger & Klos/Bonenberger