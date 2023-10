Nach 50 Jahren Kult-Karussell aus dem Saarland – trauriger Abschied vom Safari-Express

Leichter Dampf steigt auf, wenn er die Maronen aus dem Ofen zieht. Um ihn herum flackern die Lichter der Karussells, es ist Kirmes in St. Wendel. Für Alfred Heiderich immer eine ganz besondere Zeit. Denn der 67-Jährige ist Schausteller mit Herz und Seele. Lächelnd füllt er Maronen in eine Tüte und blickt auf. Dort, wo einst der Stammplatz seines Safari-Express‘ war, lädt dieses Mal die Tarantella zur Berg- und Talfahrt. Der Eigentümer, Reinhold Pistorius aus Saarbrücken, sei der Schwiegervater seines Sohnes, sagt Heiderich. Und so bleibt dieser besondere Stellplatz zumindest ein bisschen in der Familie.