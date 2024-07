„Es reicht nicht mehr“ Nach 60 Jahren – Traditionsladen in St. Wendel muss bald schließen

Es ist still geworden auf dem Heiligen Berg in St. Wendel. Das hier ansässige Arnold-Janssen-Gymnasium hat geschlossen, das Lachen spielender Kinder hört man nur noch selten. Die Ordensmänner haben sich in ihren Altersruhesitz Wendelinusheim zurückgezogen, wenngleich die Steyler Missionare in verschiedenen Pfarreien und Einrichtungen noch mitarbeiten. Etwa in der Pfarreiengemeinschaft Namborn-Oberthal.