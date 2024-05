Kreistag Pläne fürs Missionshaus in St. Wendel vorgestellt – Landrat Recktenwald: „Wir unterstützen das Projekt“

Dass die Kreisverwaltung Stellungnahmen zu Bebauungsplänen abgibt, ist Routine und in der Regel nichts, was im Gremium des Kreistags diskutiert wird. In diesem konkreten Fall aber machte Landrat Udo Recktenwald (CDU) eine Ausnahme und räumte dem Tagesordnungspunkt „Information zum Bebauungsplan in der Kreisstadt St. Wendel, Missionshaus und östliche Missionshausstraße“ gut eine Stunde Zeit während der jüngsten Sitzung ein. Seine Begründung: Das geplante Vorhaben sei nach der Konversion des Kasernengeländes sicherlich das bedeutsamste Projekt für die Kreisstadt St. Wendel. Aber auch für den Landkreis. Denn das Missionshaus, das im vergangenen Jahr sein 125-jähriges Bestehen feierte, sei ein Wahrzeichen in der Region.