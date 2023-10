Freizeit und Kultur St. Wendel lädt ein zu den Figurentheatertagen

Die Figurentheaterspieler Stefan Kügel und seine beiden Söhne Benjamin und Nando Seeberger führen an diesem Abend dieses mitreißende Stück auf. Drei „kobberneggische Kunden“ sind völlig am Boden und fertig mit der Welt – nichts als Probleme am Hals und keine Aussicht auf Besserung ihrer miserablen Lage. Da stoßen sie zufällig auf die uralte Geschichte von den vier Tieren, denen es an den Kragen geht, weil sie nutzlos geworden sind und deshalb ausgemustert werden sollen – also machen sie sich auf, um in Bamberg Stadtmusikanten zu werden, denn etwas Besseres als den Tod finden sie überall.